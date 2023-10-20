Наркомания Робина Уильямса делала его «монстром»

В 2014 году внезапная смерть звезды «Двухсотлетнего человека» потрясла мир, пишет Fox News. Теперь друзья и коллеги Уильямса рассказали о годах, предшествовавших его самоубийству.

Степень употребления наркотиков Робином Уильямсом была особо отмечена в документальном сериале Vice «Темная сторона комедии». Эпизод об известном комике ознаменовал премьеру второго сезона этого сериала.

Путь в звезды

Уильямс начал свою карьеру в 1970-х, став стендап-комиком, и приобрел известность после появления в эпизоде ​​​​сериала «Счастливые дни» в образе инопланетянина по имени Морк. Яркая роль привела к созданию сериала «Морк и Минди». Комик также получил первую роль в большом кино с фэнтезийным мюзиклом «Попай».

Его друзья отметили, что, хотя актер любил находиться среди людей, он также «дорожил» временем, проведенным в одиночестве, и тогда они впервые заметили, как он борется с давлением нарастающей славы.

«Если взлеты Робина были такими высокими, то и его падения зачастую оказывались очень глубокими», – сообщила его коллега по «Морку и Минди» Джина Хехт в новой серии документалки Vice.

Из-за энергичной манеры выступления Робина Уильямса на сцене многие предполагали, что комик пристрастился к кокаину, а некоторые даже утверждали, что видели, как актер направляется в заднюю часть клуба The Comedy Store, где продавали наркотики.

Давний друг Уильямса Аллан Стефан вспомнил момент, заставивший его поволноваться.

«Он сказал: «Знаешь кого-нибудь, у кого есть нюхнуть? Мне нужно продолжить выступать. А я не могу продолжит без того, чтобы нюхнуть». И я сел на стул и сказал: «Я собираюсь помочь тебе», – заявил Аллан Стефан. «Он говорит: «У тебя есть кокаин?» Я говорю: «Нет, ты с ума сошел? Ты же Робин Уильямс!».

«И потом, я надеялся, что после этого он не будет употреблять, когда ему понадобится выступать». Однако известный комик продолжал употреблять наркотики на своих стендап-шоу. «Когда у тебя была такая слава, тебе легко давали наркотики», – отметила Хехт.

Режиссер и комик Майк Байндер вспомнил реакцию Робина Уильямса на «грамм кокаина», когда оба они были в Голливуде в 80-х.

«Робин сказал: «Позволь мне нюхнуть. Ты не возражаешь, если я схожу с этим в ванную?», – вспоминал Байндер в документальном сериале. «После он возвращается, а грамма кокаина как не бывало. Это было типа: «Ого». А ведь было всего-то 20:15».

«Это вышло случайно, мне очень жаль», – так, по словам Байндера, прокомментировал комик реакцию компании на употребление им всего грамма без остатка.

«Монстр» стендапа

Уильямс начал обсуждать кокаин в своих стендап-шутках, над чем многие смеялись, хотя это очевидно проливало свет на то, насколько глубоко комик погрузился в употребление наркотика.

«Я не могу сказать вам, сколько раз Робин выходил на сцену The Comedy Store под кокаином, составлявшим важную часть его рутины», – вспоминал Хоуи Мэндел. «И хотя все смеялись, ведь его шутки о «порошке» были действительно забавны, он в самом деле употреблял много кокаина. Он находил в этом забавную сторону, но в конечном итоге это было настоящим и не смешным в действительности, но таков уж он был».

Смерть Джона Белуши в 1982-м стала ушатом ледяной воды для Уильямса, который был очень близок с этим комиком. 33-летний Белуши умер от передозировки наркотиками в бунгало отеля «Шато Мормон» в Западном Голливуде.

Согласно документальному сериалу, неожиданная смерть Белуши, а также рождение первого сына Робина Уильямса в 1983-м действительно помогли комику избавиться от наркозависимости.

Уильямс бросил кокаин, как «холодная индейка» (т.е. резко прекратил употреблять), рассказал его давний друг Стэнли Уилсон.

«Он знал, какой удивительным талантом обладает, и что все это связано с его умом, воображением и остроумием», – добавил Уилсон. «Чем дольше употребляешь наркотики, стараясь постепенно побороть зависимость, тем больше сжигаешь клеток мозга. Робин не хотел этого».

После того, как Уильямс избавился от наркозависимости, его карьера продолжила расти: ему наняли участвовать на шоу в Метрополитене, появились другие яркие роли в кино, включая «Миссис Даутфайр», «Умница Уилл Хантинг» и «Ночь в музее».

Однако в свой золотой период карьеры, за несколько лет до своей смерти в 2014-м, актер еще не знал, что у него развивается деменция с тельцами Леви. Сообщается, что Робин Уильямс выглядел усталым на съемочной площадке и вел себя необычно, прежде чем покончить жизнь самоубийством 11 августа.

Неврологическое расстройство у звезды Голливуда было диагностировано уже посмертно, после вскрытия. Деменция с тельцами Леви – второй по распространенности тип деменции после болезни Альцгеймера. По данным клиники Майо, эта болезнь поражает области мозга, участвующие в мышлении, памяти и движении.

Посмертное вскрытие не обнаружило в организме Уильямса никаких запрещенных наркотиков или следов алкоголя.

«В последний раз, когда я видел Робина, это была редкая встреча за несколько месяцев, он был очень худым и не узнал мою жену», – признался в сериале Стивен Перл, комик и друг Уильямса. «Он не сказал ни слова. Ему потребовалось немного времени, чтобы узнать меня. Я тогда подумал: «Ого, здесь явно что-то не так». И я не знал, что именно. Никто мне толком не объяснил. После этого я его больше не видел».