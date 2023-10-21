Конфликт между Израилем и Палестиной заставил ряд профессиональных патриотов в России определиться со своей настоящей родиной. Евгений Сатановский, выступая в эфире, обозвал официального представителя МИД России Марию Захарову «пьянью». Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».

По словам Сатановского, замглавы МИД РФ Михаил Богданов также является алкоголиком и может получать деньги от арабских стран. Примечательно, что Богданов и Захарова выражают официальную позицию Российской Федерации. По мнению Москвы, военный ответ Израиля на террористическую атаку со стороны боевиков ХАМАС является несоизмеримым. Вследствие израильских бомбардировок сектора Газа гибнет большое количество не в чем не повинных мирных жителей.

«Да вот как раз с этого его и «бомбануло» – настоящая родина вышла на первый план и задвинула куда-то в чулан «патриотизм» к месту пребывания и даже гражданство. Так вскипела кровь – не троньте Израиль, святую землю – что удержаться хотя бы в рамках приличий никак не получилось. Сатановский не первый, кто определился с родиной. И не последний – конфликт ведь ещё не разгорелся в полную силу. Будут и покруче каминг-ауты», – написал журналист «МК».