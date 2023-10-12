Как ООО МСКСИТИ автоматизирует процесс обучения в автошколах с помощью комплексного подхода

Процесс обучения в автошколе включает в себя как теоретическую подготовку, так и практические занятия по вождению. Одним из ключевых элементов теоретической части является регулярное тестирование знаний учащихся. Оно позволяет оценить степень усвоения материала и выявить пробелы.

Традиционно тестирование проводится в бумажной форме с последующей ручной проверкой результатов преподавателями. Этот подход требует значительных временных затрат и не позволяет оперативно анализировать полученные данные.

Альтернативой является автоматизация тестирования с использованием современных информационных технологий. Это дает ряд преимуществ как для автошкол, так и для самих учащихся.

Одним из лидеров в разработке решений для автоматизации процесса тестирования в автошколах является российская компания ООО МСКСИТИ.

Далее мы подробно рассмотрим, как ее система онлайн-тестирования позволяет усовершенствовать и оптимизировать обучение в автошколах.

Традиционный подход к тестированию в автошколах

Традиционно в автошколах тестирование знаний по теории проводится в бумажной форме. Учащиеся получают раздаточный материал с вопросами и вариантами ответов. После заполнения листы собираются и передаются преподавателю для проверки.

Преподаватель вручную просматривает каждый результат, сверяет с правильными ответами и выставляет баллы. Это очень трудоемкий процесс, учитывая, что в группе может быть 20-30 человек. На обработку результатов уходит много времени.

К недостаткам такого подхода можно отнести:

Большие временные затраты на ручную проверку;

Задержка с получением результатов учащимися;

Сложность оперативного анализа результатов по группе;

Высокая вероятность ошибок при ручной обработке.

Можно сделать вывод, что традиционный подход не позволяет в полной мере эффективно реализовывать тестирование как важный элемент обучения в автошколах.

Решение ООО МСКСИТИ для автоматизации тестирования

Компания ООО МСКСИТИ разработала современную систему для автоматизации процесса тестирования в автошколах. Одну из ключевых ролей в разработке этого проекта сыграл Кособродов Сергей, он лично руководил командой разработчиков и работал с действующими преподавателями автошкол-партнёров, для создания полноценного сервиса онлайн тестирования по ПДД, в рамках проекта“Автошкола в телефоне”. Ее ключевые возможности:

Доступ к тестированию онлайн 24/7 через личный кабинет учащегося;

Большая база уникальных тестовых заданий и вариантов;

Автоматическая моментальная проверка ответов после прохождения теста;

Выставление результатов и баллов в режиме реального времени;

Формирование подробной аналитики по результатам для преподавателей;

Возможность прохождения тестов неограниченное количество раз;

Адаптивный уровень сложности заданий в зависимости от успеваемости.

Такая система позволяет полностью автоматизировать рутинные операции по проведению тестирования и обработке результатов. Это значительно экономит время и силы преподавателей.

Преимущества автоматизированного подхода

Использование системы онлайн-тестирования от ООО МСКСИТИ дает автошколам следующие преимущества:

Экономия времени преподавателей и учащихся за счет автоматизации рутинных операций по проверке.

Учащиеся мгновенно видят свои результаты и могут сразу их проанализировать.

Система позволяет масштабировать процесс тестирования для большого количества учащихся без дополнительных издержек.

Преподаватели получают доступ к обоснованным аналитическим данным в удобном виде.

Оперативное выявление проблемных мест в знаниях по результатам тестов.

Возможность постоянного мониторинга динамики результатов обучения.

Автоматизация делает процесс тестирования непрерывным и максимально информативным элементом учебного процесса в автошколах.

Результаты внедрений

Решение ООО МСКСИТИ для автоматизации тестирования уже используется в ряде автошкол России. Приведем несколько примеров.

Автошкола в Подольске:

Сократили время на обработку результатов тестов в 5-7 раз

Увеличили количество групп в 1,5 раза при том же штате преподавателей

Отмечают высокую точность и удобство автоматической проверки

Автошкола в Купчино (Ленинградская область):

Получили возможность еженедельного тестирования учащихся

Наблюдают повышение успеваемости на 12% по результатам тестов

Преподаватели отмечают удобный доступ к аналитике в личном кабинете

По отзывам автошкол, система ООО МСКСИТИ значительно упрощает процесс тестирования и помогает повысить его эффективность. Автоматизация тестирования – это важный шаг оптимизации обучения в современных автошколах.

Автоматизация тестирования – ключ к эффективности автошкол

Система онлайн-тестирования, разработанная компанией ООО МСКСИТИ, наглядно демонстрирует преимущества внедрения автоматизированных ИТ-решений для оптимизации обучения в автошколах.

Ключевые возможности автоматизации:

Экономия временных и человеческих ресурсов

Получение объективных аналитических данных

Повышение интенсивности и результативности тестирования

Индивидуализация процесса обучения

Масштабирование тестирования без потери качества

Благодаря этому автошколы могут вывести процесс обучения и контроля знаний на качественно новый уровень. Автоматизация тестирования – это важнейший инструмент достижения высокой эффективности современными образовательными учреждениями, к которым относятся и автошколы.