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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале пост, поддерживающий Маргариту Симоньян, редактора RT и МИА «Россия сегодня». Лидер Чечни решил вступиться за журналистку из-за критики общественности в ее адрес, возникшей на фоне рассуждений о последствиях термоядерного взрыва «в сотнях километров» над Сибирью.

В своей авторской передаче «Ч.Т.Д.» Симоньян привела слова «умного инженера-радиоэлектроника», и заявила, что в результате подобного взрыва «ничего страшного» не произойдет, кроме вывода из строя всех цифровых устройств. Журналистка назвала такой способ возможностью «самого гуманного» разрешения конфликта на Украине. Ее слова вызвали возмущение и критику со стороны депутатов Государственной думы, региональных чиновников и ряда ученых.

Рамзан Кадыров написал в своем ТГ, что Маргарита Симоньян истинный патриот своей страны, отстаивающая ее интересы на всевозможных площадках. К тому же, журналистка «не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории». А всем критикам он порекомендовал прекратить «хайповать на её (Симоньян – ред.) заявлениях, выступая благодетелями и защитниками».

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