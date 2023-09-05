В Красноярске заведующую детским садом №227 уволили из-за опубликованной в Сети эротической фотосессии. Об этом заявил представитель городской администрации, сообщает РИА Новости. Как сообщил собеседник агентства, увольнение Анастасии Красильниковой с
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В Красноярске заведующую детским садом №227 уволили из-за опубликованной в Сети эротической фотосессии. Об этом заявил представитель городской администрации, сообщает РИА Новости.

Как сообщил собеседник агентства, увольнение Анастасии Красильниковой с должности руководителя МБДОУ №227 связано со скандалом с родителями воспитанников детского дошкольного учреждения вокруг эротических снимков, опубликованных в соцсетях заведующей.

Многие мамы ранее уже были недовольны работой заведующей детским садом, так как за время ее работы сталкивались с неоднократным хамством с ее стороны. К тому же, из детского сада уволилось много воспитателей из-за конфликтов с ней, отметили возмущенные родители. «На работу приезжает на шикарном “мерине”, не соблюдает субординацию и хамит всем — от персонала до родителей», – процитировал слова родителей воспитанников детсада Телеграм-канал Mash.

Однако публикация заведующей в своих соцсетях видео и снимков эротического характера заставила родителей написать коллективную жалобу в Департамент Образования.

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