В Красноярске разгорелся скандал вокруг руководителя детским садом №227 Анастасии Красильниковой. Родители воспитанников наткнулись в Сети на видео и фото заведующей очень откровенного характера. Они написали коллективную жалобу в Департамент образования с просьбой отстранения Красильниковой от обязанностей руководителя дошкольным учреждением из-за ее аморального образа в соцсетях и грубого общения с персоналом и родителями воспитанников.

Журналисту NGS24.ru удалось пообщаться с Анастасией Красильниковой по поводу скандала, разгоревшегося вокруг ее снимков. На просьбу журналиста издания дать свой комментарий по поводу конфликта с родителями, заведующая детским садом ответила, что она находится в отпуске и не хочет обсуждать эту тему. Также она сказала, что в соцсети ее профиль закрыт, поэтому она не знает, откуда данное видео могло оказаться в открытом доступе.

В главном управлении образования Красноярска сообщили, что информация, относительно претензий родителей к заведующей МБДОУ №227, на данный момент уточняется.