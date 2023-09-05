Ученые из Университета Пердью в штате Индиана (США) создали самоактивирующуюся охлаждающую площадку для свиней, поскольку в жаркую погоду животные испытывают серьезные проблемы и стрессы, негативно влияющие на их рост. Об этом сообщает сайт Inceptive Mind. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Пребывание в свинарнике во время жары способно привести к перегреву и различным проблемам у свиней, таким как обезвоживание, тепловой стресс и даже смерть. Фермерам важно следить за окружающей средой и принимать необходимые меры, чтобы животным было прохладно в жаркую погоду.

«В условиях теплового стресса лактирующие свиноматки сокращают потребление корма и надои молока, пытаясь снизить выработку метаболического тепла. В результате это отрицательно влияет на рост их поросят и последующую репродуктивную функцию. У хряков некоторыми негативными последствиями теплового стресса являются снижение подвижности и концентрации сперматозоидов, а также увеличение аномалий сперматозоидов», – пояснил д-р Франсиско Кабесон, исследователь из Университета Пердью.

Охлаждающие подставки, разработанные им и его коллегами Алланом Шинкелем и Робертом М. Стуэлли, представляют собой алюминиевые пластины размером примерно 60 на 120 см, устанавливаемые поверх медных труб, по которым циркулирует вода.

Применительно к условиям свинофермы, такие подставки призваны обеспечивать место только для свиноматки, а поросята, которым дополнительное тепло ничуть не вредит, будут находиться в стороне от края во время кормления. Датчики, встроенные в верхнее покрытие, определяют, не слишком ли свинья «перегрелась», что при необходимости приводит в действие насос, обеспечивающий циркуляцию проточной воды для охлаждения подставки.

«Разработанные в Университете Пердью активные охлаждающие панели для свиней будут представлять собой заметный сдвиг в подходах к свиноводству, повышая как операционную эффективность, так и благополучие животных. Мы продолжаем совершенствовать охлаждающие площадки и материалы для их изготовления, в настоящее время тестируя трубы из нержавеющей стали и медные трубы, чтобы добиться оптимизации их характеристик», – отметил Стуэлли.

Исследователи также заявили, что первоначальное тестирование созданных ими охлаждающих подставок показало, что эти приспособления демонстрируют хорошие результаты.

«Мы наблюдали снижение общей частоты дыхания, немного более низкую внутреннюю температуру и более низкие дневные максимальные температуры. Свиноматки также выделяли больше тепла, что соответствовало увеличению потребления ими корма и производства молока; это улучшает благополучие и благополучие животных. Поросята, которые откармливались с применением охлаждающих подставок, имели увеличение веса на 26% при отъеме от свиноматок, при увеличении потребления корма на 7,2%», – указал Шинкель в пресс-релизе Университета Пердью.