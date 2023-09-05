Стартап OPES Solar Mobility, созданный с участием крупной германской компании OPES Solutions, специализирующейся на солнечных панелях, открыл завод по производству модулей «Солфлекс», специально разработанных в качестве фотоэлектрических систем, легко интегрируемых в электромобили. Об этом сообщает международный веб-ресурс EnergyPortal. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Электрические автомобили, автобусы и грузовики во все большем количестве появляются на дорогах Европы. Эти транспортные средства более экологичны, а также несут более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными автомобилями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Однако электрические грузовики и автобусы имеют ограниченный запас хода и ограниченную инфраструктуру зарядки, что во многом сдерживает их внедрение.

Чтобы решить эту проблему, германский стартап OPES Solar Mobility развернул производство солнечных панелей, интегрируемых в электрические транспортные средства. SolFlex – первый гибкий солнечный модуль, специально разработанных в качестве источника дополнительного энергопитания электромобиля и отвечающий специфическим требованиям автомобильного сектора. Модуль официально сертифицирован Международной системой данных о материалах (IMDS) для автомобильной промышленности.

OPES сотрудничает с известными научно-исследовательскими институтами Германии, в том числе с Фраунгоферовским центром кремниевой фотоэлектрической энергии (CSP) и Фраунгоферовским институтом солнечных энергетических систем (ISE). Такое сотрудничество обеспечивает постоянное совершенствование и инновации модуля Solflex.

Солнечный модуль SolFlex легко установить на крышу грузовика или автобуса. После интеграции SolFlex на крыше электромобиля он обеспечит ему солидный дополнительный автономный пробег, уменьшив беспокойство водителя о необходимости в подзарядке. Кроме того, использование солнечной энергии снизит затраты на электроэнергию для автомобиля.

Модуль SolFlex – ультратонкий и на 70% легче обычных солнечных панелей. Он имеет гибкую конструкцию с двусторонней клейкой лентой, которая прошла тщательные испытания на различных поверхностях автомобиля. Клеевое соединение обеспечивает оптимальную аэродинамику, отвод конденсата и быстрый монтаж.

Благодаря своему новому производственному объекту OPES Solar Mobility готова внести свой вклад в развитие фотоэлектрических систем, интегрированных в транспортные средства, и поддержать переход к экологически безопасному транспорту. На новом предприятии будет выпускаться усовершенствованная версия модуля SolFlex – с более высокой эффективностью использования площади и оптимизированным поведением в случае затенения.

Производитель отмечает, что усовершенствованный солнечный модуль может выдерживать экстремальные условия окружающей среды или повреждения, вызванные каменной крошкой. Солнечные модули SolFlex проходят различные испытания, такие как вибрация, удар ледяной водой или очистка под высоким давлением.

«Транспортная отрасль традиционно была одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа. Только передовые концепции электрификации могут привести к срочно необходимым изменениям. Мы вносим свой вклад в это с помощью наших решений», – подчеркнул Роберт Хэндель, генеральный директор OPES Solar Mobility.