Спикер сил обороны Вооруженных сил Украины Таврического направления Александр Штупун в эфире украинского телевидения заявил, что российские саперы на линии обороны построили разветвленные сети лабиринтов. Он подчеркнул, что у российской
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спикер сил обороны Вооруженных сил Украины Таврического направления Александр Штупун в эфире украинского телевидения заявил, что российские саперы на линии обороны построили разветвленные сети лабиринтов. Он подчеркнул, что у российской стороны был год на сооружение оборонительных линий и своих позиций. Кроме того, там множество минных полей, отметил Штупун.

Многие западные эксперты отметили грамотность выстроенной российскими военными обороны. Именно это не дало ВСУ добиться желаемых результатов в ходе своего контрнаступления. Минные поля ВС России стали непреодолимой проблемой украинской армии.

Сейчас Запад ведет обсуждение передачи ВСУ техники, предназначенной для преодоления заграждений минами. В свою очередь, ВС России перешли на новую тактику, сообщило американское издание The New York Times. Теперь они поджигают минные поля. По итогу, и без того опасные минные поля становятся для украинских боевиков еще более смертоносной преградой.

Вам может понравиться
Во время атаки на позиции российских военнослужащих экипаж боевой машины пехоты вооруженных сил Украины бросил технику и убежал в укрытие. Воспользовавшись паникой в рядах противника, боец ВС России с позывным

Российский боец с позывным «Изюм», отражая атаку со стороны ВСУ, угнал БМП противника

Во время атаки на позиции российских военнослужащих экипаж боевой машины пехоты вооруженных сил Украины бросил технику и убежал в укрытие. Воспользовавшись паникой в рядах противника, боец ВС России с позывным
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предоставил рекомендации россиянам по увеличению пенсионных выплат. Согласно информации, опубликованной агентством «Прайм», он указал на несколько способов для этого. Соловьев отметил, что граждане могут получить

Россиянам назвали способы, как можно увеличить пенсию

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предоставил рекомендации россиянам по увеличению пенсионных выплат. Согласно информации, опубликованной агентством «Прайм», он указал на несколько способов для этого. Соловьев отметил, что граждане могут получить
Скандал произошел в городе Черновцы, где украинские школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», стали объектом обсуждения и негодования среди местных властей и так называемых «патриотов». Местная чиновница Ирина Ткачук

Скандал из-за школьниц в «советских» фартуках разразился на Украине

Скандал произошел в городе Черновцы, где украинские школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», стали объектом обсуждения и негодования среди местных властей и так называемых «патриотов». Местная чиновница Ирина Ткачук