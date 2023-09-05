Спикер сил обороны Вооруженных сил Украины Таврического направления Александр Штупун в эфире украинского телевидения заявил, что российские саперы на линии обороны построили разветвленные сети лабиринтов. Он подчеркнул, что у российской стороны был год на сооружение оборонительных линий и своих позиций. Кроме того, там множество минных полей, отметил Штупун.

Многие западные эксперты отметили грамотность выстроенной российскими военными обороны. Именно это не дало ВСУ добиться желаемых результатов в ходе своего контрнаступления. Минные поля ВС России стали непреодолимой проблемой украинской армии.

Сейчас Запад ведет обсуждение передачи ВСУ техники, предназначенной для преодоления заграждений минами. В свою очередь, ВС России перешли на новую тактику, сообщило американское издание The New York Times. Теперь они поджигают минные поля. По итогу, и без того опасные минные поля становятся для украинских боевиков еще более смертоносной преградой.