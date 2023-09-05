Во время полета над Свердловской областью у легкомоторного самолета Piper Aztec самопроизвольно открылась дверь. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Aviaincedent.

Сообщается, что легкомоторный самолет Piper Aztec F PA-23-250 с регистрационным номером RA-05737 совершал перелет из населенного пункта Фролово (Пермь) в Поповку. По информации Екатеринбургского Регионального центра единой системы организации движения, 4 сентября в 07:35 по московскому времени у самолета открылась пассажирская дверь. При этом сигнал «Бедствие» экипаж самолета не передавал. Данный самолет эксплуатируется ООО «Спецавиа».

В результате самолет Piper Aztec F PA-23-250 совершил успешную посадку на аэродроме Фролово (Пермь) в 07:55 по московскому времени. В результате инцидента с открытой дверью во время полета никто не пострадал.

Напомним, в Киеве была разграблена могила известного летчика ВВС Украины с позывным «Джус». Сообщается, что неизвестные злоумышленники сорвали с могилы шевроны, оставленные сослуживцами погибшего пилота.