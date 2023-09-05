Туроператоры сообщили, что на осенний период увеличился спрос на отдых на Кавказе. Как сообщает АТОР, многие туристы проявляют интерес к поездкам на Кавказ. Причем они едут в республики данного региона
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Туроператоры сообщили, что на осенний период увеличился спрос на отдых на Кавказе. Как сообщает АТОР, многие туристы проявляют интерес к поездкам на Кавказ. Причем они едут в республики данного региона не только в составах тургрупп, но своими силами.

Кроме того, увеличился туристический поток из соседних регионов. Отмечается, что эти туристы чаще всего предпочитают пользоваться услугами туристических агентств. Причем осенью желающих отдохнуть на Кавказе стало больше, хотя и летом были поклонники активного отдыха на природе региона.

По информации, предоставленной туроператорами, в качестве эконом-варианта можно выбрать поездку на курорты Архыз, Домбай и Приэльбрусье. Причем стоимость тура варьируется примерно в одинаковых пределах. Отмечается, что на Архызе два человека могут отдохнуть неделю за 21 тысячу рублей. Однако стоимость дороги и питания в эту сумму не входит. Трехдневная поездка в этот регион стоит и вовсе бюджетное – 13 тысяч на двоих. Однако эта сумма не включает в себя стоимость перелета и питания.

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