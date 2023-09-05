На фоне активных боевых действий на территории Украины блок НАТО под эгидой Германии решил провести учения в Балтийском море для устрашения Российской Федерации. Об этом в своем материале сообщает издание
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На фоне активных боевых действий на территории Украины блок НАТО под эгидой Германии решил провести учения в Балтийском море для устрашения Российской Федерации. Об этом в своем материале сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Автор материала приводит заявление главнокомандующего немецкими ВМС вице-адмирала Яна Кристиана Каака о том, что власти Германии в сотрудничестве со своими партнерами военными учениями в Балтийском море отправляют «четкий сигнал бдительности» Российской Федерации.

Отмечается, что в настоящий момент основные маршруты снабжения военных баз НАТО в странах Балтии и Финляндии проходят по акватории Балтийского моря. Поэтому приоритетной задачей Военно-морских сил альянса является обеспечение безопасности морских маршрутов.

Обозреватель издания отмечает, что сухопутный коридор между Польшей и Литвой может быть легко заблокирован российской армией, которая может выдвинуться навстречу друг другу с территории Белорусии и Калининградской области. Поэтому снабжение морем остается приоритетом, резюмирует автор материала.

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