Покушение на убийство начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского произошло 3 сентября, когда в руках должностного лица сдетонировал телефон. Следствием была установлена личность женщины, которая передала телефон со взрывным устройством. Об этом сообщает СК Луганской Народной Республики.

В результате покушения на убийство ранения получили сам Афанасьевский и его сын. Представители силового ведомства установили личность женщины, проживающей на территории ЛНР, которая и передала телефон с взрывчаткой. Следователи уточнили, что бомба сдетонировала сразу же после активации телефона в руках начальника таможни ЛНР.

После теракта Афанасиевский и его сын были доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести. Пострадавшие получили множественные травмы, однако их состояние стабильное, а угрозы для их жизни нет. Задержанная жительница ЛНР уже созналась в содеянном преступлении, резюмировали в СК ЛНР.