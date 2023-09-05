Покушение на убийство начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского произошло 3 сентября, когда в руках должностного лица сдетонировал телефон. Следствием была установлена личность женщины, которая передала телефон со взрывным устройством. Об
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Покушение на убийство начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского произошло 3 сентября, когда в руках должностного лица сдетонировал телефон. Следствием была установлена личность женщины, которая передала телефон со взрывным устройством. Об этом сообщает СК Луганской Народной Республики.

В результате покушения на убийство ранения получили сам Афанасьевский и его сын. Представители силового ведомства установили личность женщины, проживающей на территории ЛНР, которая и передала телефон с взрывчаткой. Следователи уточнили, что бомба сдетонировала сразу же после активации телефона в руках начальника таможни ЛНР.

После теракта Афанасиевский и его сын были доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести. Пострадавшие получили множественные травмы, однако их состояние стабильное, а угрозы для их жизни нет. Задержанная жительница ЛНР уже созналась в содеянном преступлении, резюмировали в СК ЛНР.

Вам может понравиться
В зоне специальной военной операции на востоке Украины был уничтожен, по меньшей мере, один из четырнадцати поставленных на Украину британских танков «Челленджер-2» (Challenger 2). Видеозапись, на которой запечатлен поврежденный танк,

Опубликованы первые кадры уничтоженного танка Challenger 2 под Работино

В зоне специальной военной операции на востоке Украины был уничтожен, по меньшей мере, один из четырнадцати поставленных на Украину британских танков «Челленджер-2» (Challenger 2). Видеозапись, на которой запечатлен поврежденный танк,
В Одесской области, в городе Рени произошел мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Телеграм-канале. Подробностей относительно взрыва изданием никаких не сообщается. Также не приводится никаких

В городе Рени Одесской области произошел мощный взрыв

В Одесской области, в городе Рени произошел мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Телеграм-канале. Подробностей относительно взрыва изданием никаких не сообщается. Также не приводится никаких
Рыбак с огнестрельным ранением в голову был обнаружен возле своей лодки в Новоладожском канале в Ленинградской области. Прохожие помогли истекающему кровью мужчине выбраться на берег и вызвали карету скорой помощи.

В Ленинградской области обнаружили мертвого рыбака с простреленной головой

Рыбак с огнестрельным ранением в голову был обнаружен возле своей лодки в Новоладожском канале в Ленинградской области. Прохожие помогли истекающему кровью мужчине выбраться на берег и вызвали карету скорой помощи.