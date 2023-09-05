Знаменитая отшельница Агафья Лыкова, проживающая на отдаленном заимке в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия), в этом году столкнулась с массой проблем. Сначала 79-летней женщине пришлось пережить наводнение, затем шквалистый ветер. Но самое необычное испытание для Агафьи – это голодная медведица, которая стала регулярно наведываться к дому женщины.

Как пожилая Агафья Лыкова справляется в одиночку со всеми трудностями, рассказал представитель российского технологического университета, руководитель экспедиций на заимку Лыковых с 2011 года Андрей Горбатюк. По его словам, вместе с волонтерами решил посетить Агафью Лыкову и помочь заготовить дрова на зиму. Так как дрова у бабушки закончились еще летом, то ей приходилось собирать хворост и ветки, чтобы топить печь.

Агафья Лыкова, особо ни на что не жаловалась, однако рассказала, что весна в этом году была поздняя. Медведи проснулись голодные, и так как не могли найти еду, то жутко ревели возле реки. А одна медведица явилась прямо во двор бабушки и караулила ее несколько дней. Агафья испугалась дикого зверя и не выходила из дома, пока медведица не ушла.