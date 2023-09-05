Народная артистка России Светлана Немоляева, известная по таким культовым советским фильмам, как «Служебный роман», «Небеса обетованные» и «Гараж», выступая на российском патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел» прокомментировала поведение своего украинского коллеги Владимира Талашко.

По словам 86-летней актрисы, народный артист Украины, известный советскому зрителю по ролям Володи Окунева в картине «Как закалялась сталь» и старшего лейтенанта Скворцова из «В бой идут одни старики», изменился практически до неузнаваемости.

«Талашко все время работал в России. А сейчас он такое творит и говорит о людях Донбасса… Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие – то, что они говорят. Ну что тут еще добавить? Просто безумие», – заявила Немоляева.

Напомним, что народный артист Украины Талашко открыто поддерживал действия украинских боевиков на Донбассе с 2014 года. В настоящее время актер публично выступает с антироссийскими и националистическими речами, называя жителей Донбасса «безграмотным быдлом, которое книжек отродясь не читало».