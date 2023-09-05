Народная артистка России Светлана Немоляева, известная по таким культовым советским фильмам, как «Служебный роман», «Небеса обетованные» и «Гараж», выступая на российском патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел» прокомментировала поведение своего украинского коллеги
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народная артистка России Светлана Немоляева, известная по таким культовым советским фильмам, как «Служебный роман», «Небеса обетованные» и «Гараж», выступая на российском патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел» прокомментировала поведение своего украинского коллеги Владимира Талашко.

По словам 86-летней актрисы, народный артист Украины, известный советскому зрителю по ролям Володи Окунева в картине «Как закалялась сталь» и старшего лейтенанта Скворцова из «В бой идут одни старики», изменился практически до неузнаваемости.

«Талашко все время работал в России. А сейчас он такое творит и говорит о людях Донбасса… Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие – то, что они говорят. Ну что тут еще добавить? Просто безумие», – заявила Немоляева.

Напомним, что народный артист Украины Талашко открыто поддерживал действия украинских боевиков на Донбассе с 2014 года. В настоящее время актер публично выступает с антироссийскими и националистическими речами, называя жителей Донбасса «безграмотным быдлом, которое книжек отродясь не читало».

Вам может понравиться
Выступление с участием популярного певца Александра Панайотова, запланированное на 4 октября в Челябинске, было отменено. Сообщается, что инициатором отмены своего концерта стал сам певец. Об этом сообщает портал 74.ru со

Концерт Александра Панайотова, запланированный на 4 октября в Челябинске, был отменен

Выступление с участием популярного певца Александра Панайотова, запланированное на 4 октября в Челябинске, было отменено. Сообщается, что инициатором отмены своего концерта стал сам певец. Об этом сообщает портал 74.ru со
Взрывы в Днепропетровской области в ночь на 4 сентября привели к повреждению линии электропередач. Также удар пришелся по одному из инфраструктурных объектов. Глава областной военной администрации региона Сергей Лысак на

Глава ОВА Лысак проинформировал о прилете по объекту инфраструктуры в Днепропетровске

Взрывы в Днепропетровской области в ночь на 4 сентября привели к повреждению линии электропередач. Также удар пришелся по одному из инфраструктурных объектов. Глава областной военной администрации региона Сергей Лысак на
Компания пьяных молодых людей в количестве семи человек застряла в лифте в одной из многоэтажек в Тюмени. У одной из девушек началась истерика, после чего выпившие парни голыми руками выломали

Застрявшая в лифте компания молодых людей выломала двери из-за истерики девушки в Тюмени

Компания пьяных молодых людей в количестве семи человек застряла в лифте в одной из многоэтажек в Тюмени. У одной из девушек началась истерика, после чего выпившие парни голыми руками выломали