На киевском кладбище неизвестные злоумышленники разграбили могилу пилота вооруженных сил Украины Андрея Пильщикова с позывным «Джус». Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Страна.ua» со ссылкой на слова девушки погибшего летчика. По
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На киевском кладбище неизвестные злоумышленники разграбили могилу пилота вооруженных сил Украины Андрея Пильщикова с позывным «Джус». Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Страна.ua» со ссылкой на слова девушки погибшего летчика.

По ее словам, неизвестные воры забрали с могилы пилота шевроны, которые закрепили на могиле сослуживцы «Джуса». Девушка обратилась к неизвестным злоумышленникам с просьбой вернуть похищенные шевроны назад. При этом она пообещала не раскрывать личности воров, а также предоставить им взамен «что-то значительно более уникальное и ценное».

Напомним, что украинские средства массовой информации сообщили о гибели известного украинского пилота с позывным «Джус» 26 августа. Сообщалось, что летчик погиб в результате столкновения двух военных истребителей МиГ-29 вооруженных сил Украины в небе над Житомирской областью. Позже власти сообщили о столкновении двух учебно-боевых самолетов Л-39, в результате которого погибло три опытных пилота.

Вам может понравиться
Украинский военнопленный, находясь в плену российской армии, раскрыл информацию о критических потерях, которые несет армия ВСУ на Артемовском направлении. Он отметил, что ему повезло остаться живым и попасть в плен,

Военнопленный ВСУ рассказал о своем везении под Артемовском

Украинский военнопленный, находясь в плену российской армии, раскрыл информацию о критических потерях, которые несет армия ВСУ на Артемовском направлении. Он отметил, что ему повезло остаться живым и попасть в плен,
В 2014 году ряд чиновников, военных и представителей правоохранительных органов в Мексике находились в тайном сговоре с главарем наркокартеля «Геррерос Унидос», боевики которого похитили и убили 43 студента педагогического колледжа

Газета NYT раскрыла подробности громкого убийства 43 студентов наркокартелем в Мексике

В 2014 году ряд чиновников, военных и представителей правоохранительных органов в Мексике находились в тайном сговоре с главарем наркокартеля «Геррерос Унидос», боевики которого похитили и убили 43 студента педагогического колледжа
Forbes подтвердил информацию о потере первого танка Challenger 2 Вооруженных Сил Украины в районе Работино. Издание отмечает, что несмотря на похвалы украинских танкистов в адрес этой машины, ее участие в

Forbes подтвердил утрату первого танка Challenger 2 ВСУ в районе Работино

Forbes подтвердил информацию о потере первого танка Challenger 2 Вооруженных Сил Украины в районе Работино. Издание отмечает, что несмотря на похвалы украинских танкистов в адрес этой машины, ее участие в