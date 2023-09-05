На киевском кладбище неизвестные злоумышленники разграбили могилу пилота вооруженных сил Украины Андрея Пильщикова с позывным «Джус». Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Страна.ua» со ссылкой на слова девушки погибшего летчика.

По ее словам, неизвестные воры забрали с могилы пилота шевроны, которые закрепили на могиле сослуживцы «Джуса». Девушка обратилась к неизвестным злоумышленникам с просьбой вернуть похищенные шевроны назад. При этом она пообещала не раскрывать личности воров, а также предоставить им взамен «что-то значительно более уникальное и ценное».

Напомним, что украинские средства массовой информации сообщили о гибели известного украинского пилота с позывным «Джус» 26 августа. Сообщалось, что летчик погиб в результате столкновения двух военных истребителей МиГ-29 вооруженных сил Украины в небе над Житомирской областью. Позже власти сообщили о столкновении двух учебно-боевых самолетов Л-39, в результате которого погибло три опытных пилота.