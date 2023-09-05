Медработники Курганской областной больницы грозятся увольнением из-за намерения директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева сменить руководителей в больнице и сосудистом центре. Об этом сообщил журналистам URA.ru хирург Николай Руденко.

По его словам, Сигидаев и Шевченко уже сменили руководство в больницах Курганской области. «Поставлены условия, чтобы в наш региональный сосудистый центр приехали другие люди — ставленники Сигидаева. Мы категорически возражаем и поставили ультиматум: или остается так, как мы сказали, или мы, семья Руденко, уезжаем из Курганской области», – заявил медик.

Отец Николая, Андрей Руденко – сердечно-сосудистый хирург. Он является заведующим отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения в региональном сосудистом центре. По словам Николая, сейчас в отделении он и отец работают вдвоем, третий специалист на данный момент проходит обучение. Он подчеркнул, что уже подобрали кандидатуру четвертого специалиста. «Людей нужно ставить проверенных и знающих, чтобы не было проблем в коллективе. Не так как это делает Сигидаев», – заявил Николай Руденко. Хирург также добавил, что принимать на работу сотрудников в медучреждение должен главврач и заведующий.