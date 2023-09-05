Как сообщает официальная группа школы №469 Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте», командир отряда специального назначения «Ахмат» Алексей Пряжников изъявил желание курировать учебное заведение. Российский военнослужащий с позывным «Малой» на День
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Как сообщает официальная группа школы №469 Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте», командир отряда специального назначения «Ахмат» Алексей Пряжников изъявил желание курировать учебное заведение.

Российский военнослужащий с позывным «Малой» на День знаний посетил торжественную линейку, чтобы пообщаться с учителями и ребятами из петербургской школы. Ученики младших классов в течение года отправляли письма бойцам Вооруженных сил России, принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины.

На одно из таких писем ответил Пряжников, который в настоящий момент проходит лечение в одним из госпиталей Санкт-Петербурга. Сам боец родом из Республики Карелии. Отряд Пряжникова в течение пяти суток был заблокирован в здании, расположенном в окрестностях Белогоровки. Командира отряда спецназа «Ахмат» наградили орденом Кадырова. А глава Карелии Артур Парфенчиков обещает представить бойца к званию Героя России.

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