Депутат Государственной Думы и глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости проводить дополнительную мобилизацию в Российской Федерации.

По его словам, Вооруженные силы России не испытывают нехватки личного состава в зоне проведения специальной военной операции. Депутат заявил: «У нас идет активный набор на контракты. Министерство обороны выполняет эту задачу. Уже больше 200 тысяч человек набрано. И работы очень активные продолжаются».

Напомним, что в ряде Телеграм-каналов появилась информация, распространяемая украинской пропагандой, якобы от имени министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации. В качестве доказательства в Сети были опубликованы снимки якобы приказа министра обороны о необходимости в срок до 1 ноября 2023 года призвать в ряды российской армии дополнительно 200 тысяч граждан, для чего следует объявит новую волну мобилизации в стране.