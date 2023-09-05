Украинские боевики возобновили наступательную активность в районе Времевского выступа, около населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское в ДНР. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления спецназа Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
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Украинские боевики возобновили наступательную активность в районе Времевского выступа, около населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское в ДНР. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления спецназа Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ намереваются прорвать российскую линию обороны.

Ходаковский отметил, что после нескольких дней активных артиллерийских обстрелов, ВСУ перешли в наступление в районе Новодонецкое – Новомайорское. Большое количество украинской бронетехники сейчас скопилось в районе села Новодонецкое. Боевики пытаются осуществить прорыв обороны на данном участке фронта.

По его словам, интенсивные артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ привели к утрате эффективности минных заграждений на указанном участке. А новые мины российские саперы не могут установить из-за непрерывных обстрелов артиллерии противника.

Украинские боевики практически вплотную смогли подойти к позициям ВС РФ и осуществить огневой обстрел прямой наводкой. Он подчеркнул, что с российской стороны есть незначительные потери. Противник оттянул технику назад, опасаясь ответа артиллерии ВС России.

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