С первого сентября вступил в силу обновленный перечень неисправностей, с которыми эксплуатация транспортного средства запрещена, а инспектор имеет право выписать штраф. Одним из пунктов в новом перечне неисправностей числится, установленный на лобовом стекле предмет, мешающий обзору с водительского места.

Данное нововведение вызвало бурное обсуждение в среде автолюбителей. Поэтому глава Госавтоинспекции Российской Федерации Михаил Черников выступил с разъяснением данного пункта. По его словам, если инспектор ГИБДД заметит на лобовом стекле автомобиля гаджет огромных размеров, который действительно мешает обзору, это не означает, что водитель будет мгновенно оштрафован.

В первую очередь, сотрудник ГИБДД настоятельно рекомендует водителю устранить данное правонарушение на месте, убрав установленное на лобовом стекле автомобиля устройство в другое место. Черников подчеркнул, что главное, в данной ситуации решить проблему с безопасным обзором, а не выписать штраф.

«Всё остальное – это абсурд и, извините за такое выражение, “докапывание” инспектора. Если такое есть, мы просим обращаться, и мы однозначно моментально поправим во всех этих направлениях», – резюмировал глава ГИБДД.