Эстонские СМИ сообщают, что российский актер Алексей Панин (признан иностранным агентом в РФ) был задержан представителями правопорядка в Таллине. Причина, названная журналистами, – актер ломился в дома местных жителей. Будучи в нетрезвом состоянии, Панин был уверен, что находится в отеле. По-видимому, он искал свой номер.

В Сети была опубликована видеозапись, как полицейские ведут Панина в наручниках к автомобилю. Отмечается, что дебошир был отправлен в вытрезвитель.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило актера Алексея Панина в розыск. По информации сотрудника силовых структур, в отношении артиста было возбуждено уголовное дело за поддержку и оправдание терроризма. Панин опубликовал соответствующий пост в соцсетях после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Кроме того, Панин неоднократно негативно высказывался против России. Также актер осуждал ВС России, проводящие специальную военную операцию на территории Украины.