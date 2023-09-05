Ужесточение мобилизации и нежелание украинского президента Владимира Зеленского начинать мирные переговоры с Российской Федерацией с целью прекращения боевых действий на территории страны может привести к народному восстанию. Об этом в
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Ужесточение мобилизации и нежелание украинского президента Владимира Зеленского начинать мирные переговоры с Российской Федерацией с целью прекращения боевых действий на территории страны может привести к народному восстанию. Об этом в своем видеоблоге на платформе YouTube заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал о готовности Кремля начать мирные переговоры с Киевом. Поэтому украинский политолог заявил: «Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и, так сказать, о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует: ему главное сейчас свою диктатуру установить».

После этого он добавил: «Поскольку ситуация каждый день ухудшается, … то я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского». По мнению Соскина, огромная часть населения Украины разочарована политикой Зеленского, который, нарушая конституцию страны, пытается отправить на фронт практически все мужское население страны.

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