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Совсем недавно Яна Рудковская, известная продюсер, наслаждалась заслуженным отпуском на Мальдивах вместе с супругом Евгением Плющенко и их детьми. Праздничное время на островах только что закончилось, и уже мы видим Рудковскую, возвращенную в Москву, публикующую фотографии из Франции в своих социальных сетях.

Похоже, что всего за неделю она переключилась на совершенно новые дела и работы. Но внезапно оказалась на прекрасной вилле у друзей и публикует отчет о прекрасной погоде и красивых видах, которые окружают ее в этом месте, и делится этими моментами со своими подписчиками.

На этот раз Яна Рудковская отправилась в отпуск без семьи, рассказав, что уехала за рубеж к своим друзьям. Знаменитость поделилась несколькими фотографиями, сделанными в Сен-Тропе, показывая своим поклонникам красоту этого места.

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