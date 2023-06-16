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Многие отели на различных курортах предлагают туристам систему питания «шведский стол», где представлено разнообразие блюд и возможность выбора. Однако, некоторые российские туристы совершают ошибки, которые могут вызвать некоторые неудобства.

Одна из распространенных ошибок заключается в выборе самой большой тарелки и переполнении ее различными блюдами и десертами, без учета размеров порций. В результате большая часть еды остается несъеденной.

Еще одна распространенная ошибка заключается в длительном выборе еды в тарелке, что может вызывать раздражение у других гостей, ожидающих своей очереди на обед.

Также многие туристы пытаются кладут добавку на свою прежнюю тарелку, что нарушает санитарные нормы. Если гость желает взять добавку, необходимо использовать новую чистую посуду.

Туристам рекомендуют помнить об этикете и проявлять уважение к другим постояльцам отеля, чтобы создать приятную обстановку во время приема пищи.

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