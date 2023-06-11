На фронте снова затишье и западные СМИ выясняют, почему ВСУ вдруг остановили свои попытки контрнаступление. Причина оказалась банальной – на Украине вновь пошли дожди, пишет издание The Telegraph.

На юге страны проливные дожди уже размыли грунт и превратили его в непролазную грязь. Пехота еще в состоянии пройти по ней, но вот западные танки “Леопард 2” и американские боевые машины пехоты застревают в болоте либо полностью теряют маневренность и перемещаются невероятно медленно, превращаясь в простые мишени для ВС РФ.

Напомним, что в Минобороны России сообщили о попытках контрнаступления ВСУ на Донецком, Запорожском и Южно-Донецком направлениях в течение последних суток. Однако Киев в очередной раз провалил операцию и понес серьезные потери.