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ВС РФ понесли серьёзные потери во время боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Для восполнения таких потерь понадобится вторая волна мобилизации. Такую точку зрения у себя в телеграм-канале высказал основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин – передаёт “ФедералПресс”.

Со слов Пригожина, число бойцов в российских подразделениях со временем сокращается. Основатель ЧВК “Вагнер” привёл такие цифры: если раньше рота выполняла боевые задачи, имея численность 100 и больше человек, то сейчас численный состав роты сократился примерно до 60 бойцов. Такую проблему, по мнению Пригожина, может решить только мобилизация и подготовка призванных на службу в армию граждан.

Частичную мобилизацию в России объявляли в сентябре прошлого года. По её итогам ВС РФ пополнили более 300 тысяч человек. Российские власти неоднократно отмечали, что в настоящее время нет оснований объявлять новую волну мобилизации.

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