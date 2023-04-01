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Британская разведка Mi6 назвала «провальным» зимнее наступление российских войск. При этом ее выводы явно сделаны в традиционном западном стиле с учетом двойных стандартов.

Так, в отчете говорится, что Россия намеревалась освободить всю территорию Донбасса до наступления весны, однако достичь этого не сумела. Продвижение ВС РФ на ряде участков очень хорошо заметно, однако при этом они якобы понесли «крупные потери» и «не сумели» установить контроль ни над одном из населенных пунктов. О колоссальных потерях ВСУ и отсутствии хотя бы одного значимого успеха в их активе разведчики сообщить “забыли”.

Также в отчете, который опубликовало Минобороны Великобритании, напоминают о замене генерала Сергея Суровикина на начальника Генштаба Валерия Герасимова, которая якобы производилась именно для зимнего наступления. Теперь, по мнению британских разведчиков, Герасимов может быть заменен, если он уже «исчерпал кредит доверия» президента России Владимира Путина.

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