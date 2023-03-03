Вооружённый конфликт с Украиной перерос фазу спецоперации. Статус вооружённого противостояния нужно изменить и начинать полномасштабную войну. Об этом заявил депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне Виктор Соболев – пишет издание “Коммерсант”.

Причина, по которой статус военного конфликта, по мнению Соболева, нужно изменить, – проникновение диверсионной группы с Украины в Брянскую область. Это произошло 2 марта. В результате погибло два человека. Ответственность на себя взял “Русский добровольческий корпус”, который участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. В настоящее время ситуация в регионе находится под контролем российских силовиков.

Со слов Соболева, война предполагает, что у противника будут уничтожаться средства коммуникаций, средства доставки вооружений со стороны Запада и так далее. “Сделать это надо было давно”, – подчеркнул Соболев.

Кроме этого, член Госдумы по обороне призвал ещё больше укрепить границы. Особенно в тех регионах, которые осенью прошлого года вошли в состав России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.