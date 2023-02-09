Портал “Военное обозрение” со ссылкой на украинские медиа рассказал о попадании боевиков ВСУ по российской боевой машине поддержки танков “Терминатор”. Авторы отмечают, что БМПТ активно применяются под Кременной, где и была сделана опубликованная в Сети видеозапись.

Не исключено, что кадры фейковые, так как украинская сторона давно зарекомендовала себя фабрикой недостоверных новостей. Но если они все же подлинные, то сделаны скорее всего с разведывательного беспилотного аппарата ВСУ.

На записи видно, как БМПТ сперва перемещается по дороге, а затем попадает под удар противника. Подробностей атаки пока нет, состояние боевой машины неизвестно.

Напомним, что российские ВС не только успешно отражают непрекращающиеся атаки боевиков под Сватово и Кременной, но еще и переходят в наступление на этом участке линии соприкосновения.