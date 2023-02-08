Алексей Топоров, обозреватель портала «ЦарьГрад», рассказал, что киевский режим уже неоднократно пересекал «красные линии». В Москве обещали возмездие за подобные действия ВСУ, однако пока никак не ответили на это.

Есть предположение, что власти Украины почувствуют вседозволенность и далее в качестве цели выберут Москву.

Автор публикации назвал несколько «красных линий», которые перешел киевский режим. Это совершение теракта на Крымскому мосту, атака военных аэродромов в России, убийство журналистки.

Последним стал дрон, залетевший в Калужскую область, который нес авиабомбу ОФАБ-100-120. Этот снаряд может содержать начинку с 46 кг взрывчатки и поражающих элементов, которые в результате взрыва разлетаются на 100 метров.

Обозреватель задался вопросом, когда же власти Москвы дадут жесткий ответ на эти действия неприятеля.