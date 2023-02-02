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Российские военные уничтожили за несколько секунд танки Abrams американского производства на Украине, на которые была нанесена символика ЛГБТ, сообщает ресурс Babylon Bee.

В сообщении говорится, что когда окрашенные в радужный камуфляж штатовские танки выехали на улицы Киева, люди горячо их поддержали. Но только машины повернули за угол, как тут же оказались под огнем со стороны российских ВС и были разбиты за мгновение.

При этом украинцы оказались в шоке, так как не могли понять, как можно так быстро уничтожить танки, которые изначально казались бессмертными.

Ллойд Остин, возглавляющий американское Минобороны, уже дал приказ об усовершенствовании военных систем США, чтобы российские ВС не могли ничего совершить в отношении военных сил Запада.

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