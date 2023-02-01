У России имеется один простой способ умерить пыл Запада и заставить его забыть об Украине навсегда. Для этого достаточно официально объявить НАТО участником противостояния на Украине и привести в боевую готовность свои войска, рассказал порталу “Военное дело” военный эксперт Владислав Шурыгин.

“Если мы объявляем, что Запад находится в состоянии войны или мы находимся в состоянии войны с Западом, то можно спокойно объяснить, что есть линия, например, границы России на февраль 2022 года. Как только эта линия будет нарушена, то по всем участникам войны против России будет нанесен массированный ядерный удар. После чего вся армия России приводится в состоянии повышенной боеготовности”, – пояснил эксперт.

От также отметил, что сейчас Запад все активнее действует на Украине, полностью игнорируя заявления РФ, так как даже российские войска не приведены в состояние готовности к боевым действиям. Не объявлено казарменное положение, ракетные комплексы спокойной отстаиваются в местах постоянной дислокации, а подводные лодки не выведены в море. Если запустить “военную машину” на полную мощь и продемонстрировать Западу реальную готовность к отражению его агрессии, ситуация тут же изменится в пользу РФ, уверен аналитик.