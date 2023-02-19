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Украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) организовал в Испании отвратительное представление якобы в поддержку украинской армии.

17 февраля он выступил на концерте в городе Аликанте. На этом мероприятии оказался бывший уже российский актер Алексей Панин, которые оставил страну и несколько раз делал неподобающие заявления.

Панин поднялся на сцену и вместе с Данилко устроил пляски, восхваляя при этом киевский режим. Актер раскрепостился и начал прямо на сцене целоваться с актрисой, исполняющей роль «мамы» Верки Сердючки. Ходят слухи, что она состоит в отношениях с самим Данилко, но подтверждений этому нет. Впрочем, зная Панина, стоит удивиться, что он не начал приставать и к самой «проводнице», образ которой воплотил Данилко.

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