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Согласно информации 59.ru, российский военнослужащий, 19-летний пермяк Кирилл Бражкин, который недавно вернулся из украинского плена, поведал, какого было его пребывание в заточении. Он рассказал, что в плен он попал, когда шел из места, где был его взвод, в населенный пункт, который находился неподалеку. Дорога вела через лес, где неожиданно появились украинские боевики и заставили его сдаться.

По словам Бражкина, его доставили с завязанными глазами в какое-то здание, где также находились другие пленные российские бойцы. Он рассказал, что подвергался избиениям в целях получения информации о планах российской армии в самом начале, когда он только попал в плен.

Пермяк также рассказал, что отношение украинцев было разное: одни относились нормально, другие говорили неприятные вещи в адрес военнопленных. Кормили их дважды в день и даже привезли телевизор. Но с гигиеной было очень сложно. За весь период в плену (1.5 месяца) Кирилл смог помыться только три раза.

После того, как Бражкин попал в список освобожденных, ему дали бутылку воды и пачку печенья, завязали глаза и посадили в автобус, доставивший их до границы, где осуществлялся обмен.

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