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Российские военные не оценили выданные им в зоне СВО на Украине предметы экипировки. Они раскритиковали бронированные жилеты и шлемы, поскольку они не прошли испытания на прочность.

«Колпак-20», который оказался у военных, представляет собой образец металлического шлема 1942 года. Сверху него прикреплен чехол с пенкой. Бойцы заявили, что такая каска хороша для парадов на Красной площади, но никак не для реальных боевых действий. Отмечается, что при производстве современной экипировки требуется применять особый комбинированный кевлар.

Не выдержал критики и выданный бронежилет. Вшитая бронеплита не имеет защиты от конденсата и воды, по этой причине на ней появляется коррозия. Если боец в таком бронежилете попадет под обстрел, то у него сломаются ребра и будет повреждена печень.

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