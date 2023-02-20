По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, проблема с поставками должного количества боеприпасов его подразделениям до сих пор остается неразрешенной. При этом Пригожин уверен, что необходимый объем боеприпасов в России есть. Заявление Пригожина было опубликовано его пресс-службой.

Сообщается, что Пригожин не может решить проблему со снабжением боеприпасами штурмовых групп ЧВК «Вагнер». По его словам, он отлично знает месторасположение складов с боеприпасами и номера партий, выделенных для его ЧВК, но не может их забрать из-за бюрократических проволочек, которые никто не может решить.

По словам Пригожина, во всех кабинетах ему сообщают о том, что у него непростые отношения с вышестоящим командованием, поэтому для решения проблемы с поставками боеприпасов ему рекомендуют принести свои извинения. Однако Пригожин не понимает перед кем ему необходимо извиняться.

Также он добавил, что когда Сергей Суровикин занимал должность командующего силами специальной военной операции, ЧВК «Вагнер» не испытывали проблем с боеприпасами. Поэтому он уверен, что те, кто мешают его подразделениям добиться победы, «работают в интересах врагов России».