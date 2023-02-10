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Атака ВС РФ на Угледар с использованием большого количество боевых машин пехоты и танков провалилась, рассказал портал “Русская весна”. Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на котором украинская артиллерия наносит удары по колонне.

Военные эксперты отмечают, что в ходе подготовки наступления была допущена ошибка. Танки и БМП перемещались практически по полностью открытой местности, которая отлично просматривается боевиками противника. ВСУ занимают господствующие высоты под Угледаром, поэтому моментально заметили колонну.

Также столь серьезный штурм был проведен несвоевременно. Его необходимо было организовывать немного раньше, когда была возможность освободить Угледар в результате всего одной успешной атаки. Однако сейчас Киев стянул в город дополнительные силы, что и стало одной из причин неудачного наступления.

ВСУ заявляют, что уничтожили более 30 танков, однако это не более, чем пропаганда. Но около 10 боевых машин ВС РФ все же было потеряно.

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