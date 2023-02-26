ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Противовоздушная оборона Украины, которая усилена зенитными комплексами, поставленными Западом, отлично сбивает российские крылатые ракеты и беспилотники. Такое заявление сделал командующий воздушными силами ВСУ генерал Николай Олещук.

По словам украинского генерала, противовоздушная оборона Украины значительно усилилась благодаря иностранным зенитным комплексам. Олещук заявил, что украинской ПВО было сбито 650 российских крылатых ракет и более 600 дронов-камикадзе, начиная с сентября 2022 года. Он подчеркнул, что зенитные системы Patriot и SAMP/T-MAMBA, которые вскоре поступят на вооружение, усилят в разы украинскую противовоздушную оборону.

Киев уже получил ЗРК NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, которые, по словам Олещука, работают очень эффективно. Сейчас киевский режим находится в ожидании зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA. Благодаря этому, считает Николай Олещук, система ПВО страны существенно усилится.

Вам может понравиться

Российские танкисты рассказали о преимуществах танка Т-90М «Прорыв» над западными танками Leopard 2 и Abrams

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев посетил передовые позиции российских танкистов на Херсонском направлении и рассказал о боевой работе новых российских танков Т-90М «Прорыв». Российские танкисты каждый день выполняют боевые задания по

В Берлине перед посольством РФ поставили подбитый на Украине российский танк

Напротив российского посольства в Берлине поставили российский танк Т-72, который был подбит на Украине, что вызвало массу критики среди населения. Инициаторами этого действия стали немецкие активисты. Они утверждают, что танк

Российский разведчик рассказал об изменении военной тактики ВСУ

Российский разведчик, входящий в состав первого армейского корпуса, рассказал, что командование ВСУ изменило тактику в ведении боев. Он считает, что это изменение является «мутацией». Он отметил, что манера ведения боевых