Противовоздушная оборона Украины, которая усилена зенитными комплексами, поставленными Западом, отлично сбивает российские крылатые ракеты и беспилотники. Такое заявление сделал командующий воздушными силами ВСУ генерал Николай Олещук.

По словам украинского генерала, противовоздушная оборона Украины значительно усилилась благодаря иностранным зенитным комплексам. Олещук заявил, что украинской ПВО было сбито 650 российских крылатых ракет и более 600 дронов-камикадзе, начиная с сентября 2022 года. Он подчеркнул, что зенитные системы Patriot и SAMP/T-MAMBA, которые вскоре поступят на вооружение, усилят в разы украинскую противовоздушную оборону.

Киев уже получил ЗРК NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, которые, по словам Олещука, работают очень эффективно. Сейчас киевский режим находится в ожидании зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA. Благодаря этому, считает Николай Олещук, система ПВО страны существенно усилится.