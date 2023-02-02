Издание “Московский комсомолец” прокомментировало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что “мирный договор между Украиной и Россией должен быть включен пункт о возвращении грузинских территорий”.

Авторы публикации отмечают, что подобные высказывания – следствие отсутствия жесткой реакции России на пересечение Западом давно прочерченных красных линий. РФ только обещает ответить, но в итоге продолжает бездействовать, из-за чего даже такие страны как Грузия и Литва потеряли страх. И диктуют Москве “условия капитуляции”.

По мнению авторов, Япония скоро может потребовать включить в “мирный договор” возвращение Курильских островов. Чтобы подобного не произошло, России пора действовать, демонстрировать ту беспощадность и несокрушимость, которые Запад ей приписывает, но которых показательно не боится.

Нужно действовать так, чтобы слова “русские идут” вызывали у врага непреодолимое желание улететь на орбиту Плутона и больше никогда оттуда не возвращаться. России снова нужна великая Победа, после которой Соединенные Штаты при первом же намеке начнут готовить Аляску к передаче РФ. Но чтобы достичь такого эффекта, нужно прекратить миндальничать с Западом и выпустить, наконец на волю русского медведя.