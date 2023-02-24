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В годовщину проведения специальной военной операции западные военные аналитики подводят итоги противостояния вооруженных сил Украины с российской армией и оценивают возможные варианты развития ситуации на фронте в будущем. Мнение западных экспертов приводит в своем материале «Военное обозрение».

Бывший командующий Многонациональным корпусом НАТО «Север-Восток» и генерал-лейтенант ВС Польши Богуслав Самола считает, что командованием  вооруженных сил Российской Федерации допущен ряд стратегических недоработок, связанных с подготовкой наступления, таких как недостаточная укомплектованность боевых подразделений и проблемы с управлением объединенными войсками по пяти оперативным направлениям.

По мнению польского генерала, Москва закрыла глаза на данные проблемы, сделав основную ставку на эффект неожиданности. Также Самол уверен, что российская армия в начале спецоперации пыталась вести боевые действия на территории Украины по модели локальных конфликтов 21 века, хотя украинский конфликт является классическим масштабным сражением сухопутных войск.

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