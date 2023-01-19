В ближайшие дни российские ВС начнут окружение Артемовска, причем после завершения этого процесса у ВСУ не останется ни единого шанса прорвать блокаду, рассказал сайту Ura.ru военный корреспондент Василий Ткач.

Он напомнил, что даже командование ВСУ заявляет об отсутствии в распоряжении Артемовского гарнизона достаточного количества средств противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов. Кроме того, после успеха в Соледаре российские ВС и бойцы ЧВК “Вагнер” уверенно продвигаются и в Бахмуте.

Полное окружение города займет несколько дней, однако стоит учитывать, что Артемовск – это крупный украинский укрепрайон. Поэтому даже в условиях блокады боевики ВСУ смогут длительное время скрываться так же, как и в Мариуполе.