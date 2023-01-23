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Успех специальной военной операции зависит от того, будет или нет проведена вторая волна частичной мобилизации в России. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. Он также выразил уверенность, что новый призыв на военную службу всё-таки произойдёт – сообщает Pravda.ru.

В качестве причин, по которым вторая волна частичной мобилизации должна произойти, Сладков назвал закрепление “уроков проведённой мобилизации”, и замену на передовой “мужиков первой волны”. Военкор также добавил, что на службу нужно призывать только тех, у кого есть военные специальности и добровольцев, изъявивших желание отправиться в зону проведения СВО.

Частичную мобилизацию в России объявили в середине сентября прошлого года. Её итогом стал призыв на службу более 300 тысяч человек. Часть мобилизованных находятся в зоне СВО и выполняют боевые задачи. Сообщалось, что на службу призывались граждане, отслужившие в войсках ВС РФ, имеющие востребованную военно-учётную специальность или боевой опыт. О завершении частичной мобилизации в России было объявлено в начале ноября прошлого года.

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