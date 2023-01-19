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Издание The New York Times выдало публикацию о необходимости помочь Украине “захватить Крым”, предоставить все необходимое вооружение для этой цели. Статья вышла в канун встречи министров обороны западных стран в формате “Рамштайн”.

По мнению журналистов, “потеря Крыма” станет серьезным ударом по логистике ВС РФ и по боевому духу военнослужащих, поэтому СВО вполне может завершиться провалом.

Портал “Свободная пресса” напоминает, что после “Рамштайна” Киев вполне может получить танки Leopard-2 немецкого производства, которые дополнят британские Challenger 2 и французские AMX-10 на колесной базе. “Абрамсы” Киеву пока не светят, так как в США заявили о сложности управления этими машинами, их дороговизне и невозможности быстро научиться использовать многочисленные функции.

Помимо танков, Украине намереваются передать ракеты GLSDB с дальностью около 140 километров, называемые “умными бомбами”. Кроме того, в списке много бронетранспортеров.

При этом статья в The New York Times выглядит немного странно, так как Вашингтон и сам не верит в “захват Крыма” украинскими войсками. Все вышеперечисленное оружие передается Киеву лишь с одной целью – улучшить его позиции на переговорах. Ведь в США отлично понимают, что конфликт должен завершиться на дипломатическом уровне, так как на поле боя ВСУ даже с таким “продвинутым оружием” не смогут ничего противопоставить российской армии.

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