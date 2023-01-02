Специалисты Гудзоновского института в США подготовили доклад, который посвящен будущему России после того, как будет завершена спецоперация на Украине, пишет РИА Новости.

Авторы публикации советуют властям Вашингтона оказывать помощь своим союзникам в том, чтобы «рвать Россию на куски» и не вмешиваться в междоусобицы, которые возникнут внутри России.

Эксперты в своей работе видят только один вариант развития событий и это «коллапс России». Они считают, что на фоне проблем в России Америка и Евросоюз должны расширить НАТО и принять в его состав как можно больше новых стран, среди них они называют Грузию и Украину.

Также по мнению специалистов, после того, как в России произойдет «коллапс», Штаты должны будут взять под контроль весь ее ядерный арсенал.