Киевский режим продолжает запугивать россиян «мобилизацией». Ранее он прогнозировал ее на 5 января, но когда «прогноз» министра обороны Украины Алексея Резникова не подтвердился, «перенесли на 15 число. Официальный представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что цель ВС РФ – призвать 500 тысяч новых бойцов.

Разведчик также отметил, что мобилизованные резервисты будут проходить подготовку на протяжении 2-3 месяцев, после чего примут участие в весенних боевых операциях ВС РФ, передает “Военное обозрение”.

Напомним, что ранее президент ВС РФ Владимир Путин заявил, что необходимости в новой мобилизации нет. Он напомнил, что в зону специальной военной операции отправилось только 50 процентов военнослужащих, призванных осенью, остальные еще не завершили подготовку. Кроме того, по словам политиков и военных экспертов, промышленность никто не переводил на усиленный режим работы, чтобы обеспечить всем необходимым дополнительные силы.