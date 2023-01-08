ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевский режим продолжает запугивать россиян «мобилизацией». Ранее он прогнозировал ее на 5 января, но когда «прогноз» министра обороны Украины Алексея Резникова не подтвердился, «перенесли на 15 число. Официальный представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что цель ВС РФ – призвать 500 тысяч новых бойцов.

Разведчик также отметил, что мобилизованные резервисты будут проходить подготовку на протяжении 2-3 месяцев, после чего примут участие в весенних боевых операциях ВС РФ, передает “Военное обозрение”.

Напомним, что ранее президент ВС РФ Владимир Путин заявил, что необходимости в новой мобилизации нет. Он напомнил, что в зону специальной военной операции отправилось только 50 процентов военнослужащих, призванных осенью, остальные еще не завершили подготовку. Кроме того, по словам политиков и военных экспертов, промышленность никто не переводил на усиленный режим работы, чтобы обеспечить всем необходимым дополнительные силы.

Вам может понравиться

В Запорожской области рождественские богослужения пройдут до 19:00, ночные службы отменены

Ночные рождественские службы в Запорожской области проводиться не будут, они завершатся в 19:00, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он пояснил, что причиной является объявленное на территории области военное положение.

МИД Франции заявил, что рождественское перемирие не поможет урегулировать конфликт на Украине

Прекращение огня на Рождество, объявленное и выполняемое Россией в одностороннем порядке, не даст возможности урегулировать украинский конфликт, пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление МИД Франции. Представитель ведомства высказался в

Секретарь СНБО Украины Данилов взял на себя ответственность за внезапные пожары и взрывы в России

Но российской территории все чаще станут возникать неожиданные взрывы и пожары, заявил секретарь украинского Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов. Он пригрозил россиянам, что им теперь придется постоянно