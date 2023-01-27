Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что появление в распоряжении ВС Украины танков M1 Abrams из США и немецких Leopard 2 может негативно сказаться на оборонительных и наступательных действиях ВС РФ. Портал EA Daily отмечает, что эксперт прав – это достаточно мощные боевые машины, которые усилят армию противника.

Стрелков назвал одну из серьезных проблем ВС РФ – неспособность контролировать те маршруты, по которым западное вооружение поступает на Украину. И НАТО пользуется этим. Совсем скоро поставки оружия могут приобрести невиданный масштаб, причем Киев будет получать и более мощную технику, чем упомянутые танки.

Также Стрелков напомнил, что украинская армия существенно расширяет возможности своей противовоздушной обороны. Если считать беспилотные аппараты, сбитые в ночь на 26 января, то общая эффективность массированного удара ВС РФ едва превысит 30 процентов. Именно поэтому российским войскам нужно задуматься об уничтожении техники и оружия, поступающего на Украину из западных стран.