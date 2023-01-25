Папа Римский Франциск выступил с заявлением, что гомосексуализм является серьезным грехом, однако это не преступление, за которое нужно наказывать.

Глава Ватикана обратился ко всем католическим епископам и призвал их «быть милосердными» к приверженцам гомосексуализма.

Франциск отметил, что отсутствие милосердия является не меньшим грехом, как и проявления гомосексуализма. Он заявил, что католики должны с уважением относиться ко всем людям.

При этом Папа Римский назвал законы, которые относят к преступлению нетрадиционную сексуальную ориентацию, несправедливыми. Он добавил, что Бог любит и принимает своих детей любыми, независимо от их сексуальной принадлежности.

Ранее в России было заведено дело против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс, которые занимались пропагандой ЛГБТ.