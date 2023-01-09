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Как сообщает «Московский Комсомолец», американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором рассказывается, как боец украинских вооруженных сил с позывным «Граф» пытается в полевых условиях создать гранату собственной конструкции, которая будет способна вывести из строя 40-тонный российский танк.

Все работы, включая и испытания взрывчатки, украинский военнослужащий проводит в своей мастерской, которая расположена в Славянске. «Граф» поставил себе задачу создать гранату, стоимость которой не будет превышать 200 долларов, но при этом ее можно будет сбросить с квадрокоптера, стоимостью 3 тысячи долларов, на российский танк, который стоит примерно 3 миллиона долларов, и полностью его уничтожить.

Еще одно ограничение, которое необходимо учитывать при создании гранаты, как отмечает украинский солдат, это максимальная грузоподъемность гражданского дрона DJI Mavic 3, которая составляет полкилограмма. Для того, чтобы сделать корпус гранаты максимально легким «Граф» планирует напечатать его на 3D-принтере.

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