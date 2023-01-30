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Евгений Пригожин прокомментировал сообщения в Сети об украинских солдатах, которые якобы могли использовать шевроны ЧВК «Вагнер» во время нахождения в городе Часов Яр.

Журналист информагентства РИА URA отметил, что вышеуказанные личности могли разместить нашивки ЧВК на своей одежде для того, чтобы обнаружить в населенном пункте пророссийское население. Бизнесмен также уточнил, что пока не был в Часов Яре. Но в то же время предложил две версии развития событий.

«Если ходят – то, вероятнее всего, на это есть две причины. Одна из них – кошмарить мирное население под видом ЧВК «Вагнер» для того, чтобы их побудить к сопротивлению. Такая работа часто проводится на войне. Второй вариант – они являются скрытыми фанатами ЧВК «Вагнер», что похвально. Происходило ли подобное ранее, я не знаю. Что касается знаков отличия, скажу вам по секрету – это военная тайна», – цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» обнаружили в Бахмуте тела, принадлежащие иностранным наемникам. У многих из них были отрезаны головы и кисти рук для затруднения их идентификации.

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